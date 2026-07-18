Пытался совершить теракт в Киеве: суд вынес приговор вражескому агенту. Подробности и фото

В Киеве суд вынес приговор предателю, который пытался совершить теракт в столице. По заказу вражеской спецслужбы он попытался привести в действие самодельное взрывное устройство в одном из спальных районов города.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Преступник должен провести за решеткой 15 лет, а также у него конфисковано имущество.

Что известно

"По публичному обвинению прокуроров Офиса генерального прокурора суд признал виновным 19-летнего жителя Киева в государственной измене и завершенном покушении на совершение террористического акта", – говорится в сообщении.

В ходе судебных заседаний прокуроры доказали, что мужчина был завербован представителем спецслужб РФ для подготовки и совершения терактов в столице. Отмечается, что не позднее октября 2025 года, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, он согласился выполнять задания врага.

Главные истории дня

В ноябре 2025 года оккупанты переправили его на подконтрольную Украине территорию через недействующий пункт пропуска на границе с Республикой Беларусь. По прибытии в Киев мужчина поселился в городе и приступил к подготовке к теракту. По указанию куратора он забрал из заранее оборудованного тайника дистанционный радиопульт. С его помощью он должен был в назначенное время привести в действие самодельное взрывное устройство, предварительно заложенное в одном из спальных районов Киева.

"В декабре 2025 года он прибыл к месту нахождения взрывчатки и попытался дистанционно ее активировать. Взрыва не произошло по причинам, не зависящим от его воли. После неудачной попытки привести взрывное устройство в действие мужчину задержали правоохранители", – добавили в прокуратуре.

В ходе обыска по месту его жительства были изъяты мобильный телефон и другие доказательства, подтвердившие его связь с представителем спецслужб государства-агрессора и выполнение заданий в интересах РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники СБУ задержали бывшую заместительницу "мэра" оккупированного Алчевска Луганской области. После захвата общины оккупантами она пошла на сотрудничество с врагом.

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