В Киеве задержали бывшую заместительницу "мэра" оккупированного Алчевска, которая сотрудничала с врагом. Фото

В Киеве сотрудники СБУ задержали бывшую заместительницу "мэра" оккупированного Алчевска Луганской области. После захвата общины оккупантами она пошла на сотрудничество с врагом.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Служба безопасности задержала в Киеве бывшую заместительницу главы оккупационной администрации Алчевска, временно захваченной части территории Луганской области. После переезда в столицу фигурантка надеялась "затеряться" в городе в качестве сотрудницы центра социального обслуживания", – говорится в сообщении.

Как выяснило расследование, злоумышленница в 2014 году входила в состав запрещенной Партии регионов и возглавляла городской отдел образования в Алчевске. После захвата общины она пошла на сотрудничество с врагом, который впоследствии назначил её "вице-мэром" временно оккупированного города.

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На этой "должности" предательница выполняла поручения Кремля по принудительному получению местными жителями паспортов РФ и навязыванию им российского гражданства. Также она заставляла учителей захваченных школ сотрудничать с оккупационной администрацией России и переводить учебный процесс на "стандарты" страны-агрессора.

Накануне полномасштабной войны злоумышленница уехала из Алчевска из-за личного конфликта с новым "мэром" захваченной общины. Впоследствии она прибыла в Киев и поселилась рядом со своими детьми. Впоследствии фигурантка скрыла факты своего сотрудничества с оккупантами, чтобы устроиться в территориальный центр социального обслуживания.

"В ходе обысков по местам работы и проживания задержанной обнаружена компьютерная техника и смартфоны с доказательствами сотрудничества с врагом. Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали ещё одного корректировщика российских обстрелов столичных и центральных регионов Украины. Среди основных "целей" врага, которые должен был разведать предатель, была энергетическая инфраструктура.

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