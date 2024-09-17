Пьяным с друзьями гонял по улицам ночного Киева: муниципалы остановили водителя легковушки. Фото

В Подольском районе Киева муниципалы догнали легковушку, которая вечером каталась по улице и громко слушала музыку. Как выяснилось, водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе КО "Муниципальная охрана". На нарушителей составил админпротокол и выписали ему штраф.

По словам муниципалов, со времени патрулирования в Подольском районе около 22:30 они заметили автомобиль Audi A6, в котором находились молодые люди, которые громко слушали музыку и распивали напитки. Увидев представителей коммунальной охраны, авто без включенных света фар, совершая опасные маневры, уехало с места происшествия.

"Проехав сотню метров, автомобиль припарковался на улице Нижнеюрковский. Сотрудники "Муниципальной охраны" подошли к Audi для выяснения такого удивительного поведения владельца транспортного средства. Во время разговора с водителем ощутился резкий запах алкоголя, язык кормчего был сумбурным, а поведение агрессивным", – рассказали в пресс-службе.

Патрульные полицейские, оперативно приехавшие на место происшествия, предложили водителю, 1993 года рождения пройти, тест на наличие алкоголя. Устройство "Драгер" показало наличие в его крови – 1,23 промилле. На нарушителя составил админпротокол за вождение в состоянии опьянения (минимальный штраф 17 тысяч гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева пьяный водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и на скорости въехал в клумбу. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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