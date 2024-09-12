В Киеве пьяный водитель легковушки на скорости вылетел на клумбу: момент ДТП зафиксировала камера. Фото и видео

В Днепровском районе Киева пьяный водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и на скорости въехал в клумбу. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили сразу административные протоколы.

"Вчера (11 сентября. – Ред.) мы получили сообщение о ДТП на улице Князя Романа Мстиславовича, где водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и въехал в клумбу. Прибыв на место, инспекторы убедились, что наставник не пострадал", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что при общении с водителем инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр на состояние опьянения с помощью алкотестера Drager. Результат – 1,34 промилле.

На него составили протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области за восемь месяцев 2024 года зарегистрировали 1278 ДТП с потерпевшими. К сожалению, за этот период на дорогах региона в результате аварий погибли 123 человека.

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