Процент сбитых ПВО целей бьет все рекорды: Наев показал, как уничтожали вражеские Shahed ночью в небе над Киевом. Видео

В ночь с 24 на 25 мая страна-террорист РФ совершила 12-ю с начала мая атаку на Киев с помощью дронов-камикадзе "Shahed-136/131". Благодаря высокому профессионализму сил ПВО все воздушные цели были уничтожены.

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Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, передает пресс-служба ведомства. Украинцев снова призвали не игнорировать сообщения об опасности (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Очередная, двенадцатая, с начала мая атака россиян на Киев дронами-камикадзе "Shahed-136/131" потерпела поражение. Удар был массирован в несколько волн, однако все целые врага были обнаружены и уничтожены силами противовоздушной обороны", – отметили в пресс-службе.

Как уточнил Наев, для того, чтобы отразить атаку врага, были привлечены не только подразделения зенитных ракетных войск и истребительная авиация ПВО ВСУ, но и мобильные огневые группы противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины.

"Сейчас заехал поблагодарить наших ребят, которые вооружены мощной установкой "Гепард" и выполняют задачи по противовоздушной обороне в Северной операционной зоне… Я искренне благодарю каждого военнослужащего, который защищает украинское небо в Северной операционной зоне и делает все для того, чтобы наши соотечественники в безопасности во время воздушных тревог", – подчеркнул Наев.

По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, сегодня силам и средствам противовоздушной обороны Украины нет равных по всему миру. Они самостоятельно закрывают небо над страной, а процент сбитых вражеских целей бьет все рекорды. Как отметили бойцы ПВО, защищающие небо Украины, техника, предоставленная союзниками, позволяет уничтожать все враждебные цели.

Добавим, согласно информации Киевской ОВА, в результате падения обломков сбитых дронов было обнаружено возгорание лесной подстилки. Спасатели оперативно потушили пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время воздушной тревоги ночью 25 мая защитники неба отражали дроновую атаку РФ на подступах к Киеву. Тогда в сети также писали о работе ПВО в Николаевской, Львовской и Хмельницкой областях.

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