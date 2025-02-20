Продали по меньшей мере 200 авто, ввезенных в помощь ВСУ: в Киеве задержали двух 'бизнесменов'. Фото и подробности

В Киеве правоохранители разоблачили схему продажи гуманитарных автомобилей, предназначенных для военных. Только за два года сообщники ввезли в Украину из Европы не менее 200 машин.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

"К сделкам оказались причастны двое киевлян. 42-летняя женщина отвечала за ввоз авто на территорию Украины и его оформление, а также управляла процессами продаж. Ее 35-летнее руководство на импровизированной площадке для стоянки авто непосредственно лично работал с покупателями и брал деньги за машины", – рассказали правоохранители.

Сообщники завозили авто из разных стран Европейского союза. При растаможке использовали уставные документы, печати и цифровые подписи одного из благотворительных фондов. Это давало им возможность пройти таможенное оформление по льготным условиям. При этом более 140 автомобилей было оформлено с использованием электронной подписи к тому времени уже умершего руководителя благотворительной организации.

Полицейские провели контрольную закупку двух автомобилей – микроавтобуса Ford Transit и внедорожника Mitsubishi Pajero. Машины, ввезенные под видом благотворительной помощи для Сил обороны Украины, злоумышленники оценили почти в 17 тысяч долларов. А во время обысков были обнаружены и изъяты 17 автомобилей, которые уголовные компаньоны планировали продать.

По факту незаконного использования в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, адвокат из Львова наживался на семьях погибших и пропавших без вести военных. Под видом помощи мошенник выманил у потерпевших более миллиона гривен.

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