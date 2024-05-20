Пробыл на дне неделю: в Киеве на Оболони спасатели достали из озера легковушку. Фото

В Оболонском районе Киева спасатели достали на берег легковушку, которая находилась на дне озера. Событие произошло в Пуща-Водице.

Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения". Как машина оказалась под водой, установят правоохранители.

По словам спасателей, в воскресенье, 19 мая, в них поступило сообщение о том, что в Оболонском районе Киева в Пуща-Водице на дне озера оказался автомобиль.

"По прибытии было установлено, что Ford Fiesta находится на дне озера еще с 12 мая, детали и причины происшествия выясняется полицией. Погибших и пострадавших на месте происшествия обнаружено не было. Для эвакуации авто задействовали водолазы, поместившие пневмоподушку внутрь автомобиля и именно с ее помощью спасатели подняли его на поверхность. Далее, задействовав лебедку, эвакуировали автомобиль на берег", – рассказали в КАРС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области в пятницу, 17 мая, в реке Рось обнаружили тело мужчины. Чтобы достать погибшего на берег, на место вызвали спасателей.

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