Повреждены медучреждения и дома: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото
В ночь с 12 на 13 января страна-агрессор РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако из-за падения обломков сбитых объектов повреждены, в частности, медучреждение и дома.
Об этом сообщил в.и.о начальника Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.
"Враг не прекращает атаку БПЛА на Киевщину. Вечером и ночью тревога продолжалась около 5 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.
Чиновник добавил, что в результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены 4 частных дома, общежитие и медицинское учреждение – в зданиях выбиты окна и иссеченные фасады. Также повреждены 3 автомобиля и авто экстренной медицинской помощи.
Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.
Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 12 января, страна-агрессор в очередной раз ударила по Запорожью и Сумам. В результате террористической атаки разрушены дома, люди получили взрывные травмы.
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