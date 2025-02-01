Повреждены дома, возник пожар: последствия российской атаки в Киевскую область. Подробности и фото

В ночь на 1 февраля страна-террорист РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы противовоздушной обороны, однако, к сожалению, обломками сбитых объектов были, в частности, повреждены частные дома

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Об этом сообщил в.и.о начальника Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг не прекращает атаки с помощью БПЛА в Киевской области. Сегодня ночью тревога объявлялась дважды. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", – рассказал чиновник.

Он добавил, что в результате падения обломков сбитой цели в Бориспольском районе произошло возгорание частного дома – пожар ликвидирован. Также повреждены еще два частных дома (выбиты окна, иссечены фасады и кровли), а также хозяйственные помещения и автомобиль.

В Фастовском районе в результате падения обломков произошел пожар складского помещения одного из предприятий на площади 30 м2. Пожар оперативно ликвидирован.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в субботу, 1 февраля, российские войска ударили ракетой по жилой многоэтажке в Полтаве. В результате попадания разрушен подъезд с 1 по 5 этаж.

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