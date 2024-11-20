Повреждены детсад, школа и админздания: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 20 ноября Россия атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО. К сожалению, обломками сбитых БПЛА, в частности, повреждены детсад, школа и админздания.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Враг не прекращает ночные атаки дронами на Киевскую область. Тревога продолжалась более 11 часов. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены детский сад, школа, три административных здания, два магазина, сельскохозяйственная техника. В постройках выбиты окна, двери, повреждены кровли. Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 20 ноября Россия во время воздушной атаки нанесла удары по Киеву. В столице были слышны громкие взрывы, работали силы ПВО.

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