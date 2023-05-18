Поврежден гараж и автомобиль: появились фото последствий падения обломков ракеты на Позняках в Киеве

Обломки одной из сбитых 18 мая ракет над Киевом ракет упали на гаражный кооператив. В результате этого огнем был поврежден один из боксов, а также легковушка, которая стояла в середине.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. К счастью, никто не пострадал.

Так, утром четверга, 18 мая, страна-террорист нанесла девятый с начала мая удар по Киеву. По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве столицы были обнаружены и уничтожены.

Обломки одной из сбитых ракет упали на территории гаражного кооператива на Позняках. Огнем был поврежден бокс и стоящий внутри автомобиль. По словам владельца машины, у транспорта поврежден двигатель, полностью вытек антифриз, а также расплавило всю проводку в передней части капота.

Напомним, оккупационные войска России ночью четверга, 18 мая, атаковали ракетами украинские города. В Полтавской, Винницкой и Киеве сработала противовоздушная оборона, а в Одессе зафиксирован прилет, приведший к жертвам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области силы ПВО уничтожили все ракеты врага, но обломками были повреждены несколько частных домов и авто. А также обнаружили сами сбитые ракеты.

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