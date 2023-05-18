Разбиты окна и повреждены авто: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки в Киевской области. Фото

В четверг, 18 мая, утром страна-террорист РФ нанесла очередной удар по территории Украины. В Киевской области силы ПВО уничтожили все ракеты врага, но обломками были повреждены несколько частных домов и автомобиля.

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Об этом рассказал глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

"Сегодня ночью наша область подверглась очередной террористической атаке окупантов. Спасибо нашим силам противовоздушной обороны, всем нашим военным за надежную защиту. Фактов попаданий в области не зафиксировано. Пострадавшие также отсутствуют", – подчеркнул Кравченко.

В то же время глава Киевской ОВА уточнил, в нескольких общинах области зафиксировали факты падения обломков во двор людей. Предварительно есть информация о повреждениях нескольких частных домов.

"К счастью, они незначительны – выбиты окна, поврежден шифер крыши. Также обломками повреждены два автомобиля. Оперативные группы продолжают свою работу по выявлению и фиксации последствий террористической атаки. Будем содействовать восстановлению. Людей в беде не оставим", – добавил Кравченко.

Со своей стороны глава полиции Киевщины Андрей Небытов отметил, что правоохранители проводят осмотры мест падения обломков и фиксируют повреждения. В настоящее время существенные разрушения не зафиксированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России ночью четверга, 18 мая, атаковали ракетами украинские города. В Полтавской, Винницкой и Киеве сработала противовоздушная оборона, а в Одессе зафиксирован прилет, приведший к жертвам.

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