Поврежден дом, есть пострадавшая: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото и видео

Утром вторника, 31 декабря, Россия снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе и ракет. В области работали силы ПВО, однако, из-за падения обломков сбитых объектов, поврежден дом, пострадала.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Враг не прекращает атаки на Киевщину даже в канун Нового года. Этой ночью и утром область была атакована БПЛА и ракетами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели", – говорится в сообщении.

В КОВА добавили, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден частный дом в одном из населенных пунктов области – в нем выбиты окна, повреждена кровля. К сожалению, пострадала женщина 1975 года рождения. Медиками диагностирована контузия и острая реакция на стресс. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние сутки 2024 года страна-агрессор устроила дроновую и ракетную атаку на Украину, в том числе столичный регион. Утром 31 декабря после сигнала воздушной тревоги взрывы прогремели в Киевской области и Киеве, где обломки вражеской цели упали на кровлю частного здания.

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