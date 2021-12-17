Под Киевом задержали мужчину, который напал на конвоиров и сбежал из-под стражи. Фото

В Броварах Киевской области в пятницу, 17 декабря, задержали мужчину, который сбежал из-под стражи возле здания суда. Злоумышленник ударил женщину-конвоира, потом напал на ее напарника и после этого скрылся.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов. Беглеца задержали в течение часа.

"В Броварах задержали 31-летнего уроженца Полтавщины, которого сегодня доставляли на судебное слушание в Броварской городской районный суд. В тот момент, когда подсудимого выводили из автозака, злоумышленник ударил женщину-конвоира, напал на ее коллегу и скрылся. Впрочем, наслаждаться свободой беглецу пришлось всего час – его задержали по горячим следам", – рассказал Небытов.

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Генерал полиции уточнил, что злоумышленник ранее неоднократно был судим за совершение краж. Теперь ему грозит ответственность и за нападение на правоохранителей и побег из-под стражи.

Напомним, в Харькове в четверг, 8 июля, из городского апелляционного суда сбежал иностранец, который находился в международном розыске за мошенничество в Германии. По данным соцсетей, беглец – 47-летний гражданин Турции Димерал Незаметтим. В воскресенье, 11 июля, злоумышленника задержали в Киеве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве из-под стражи сбежал Замятин Евгений Владимирович, подозреваемый в изнасиловании ребенка до 14 лет. Позднее его задержали.