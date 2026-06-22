Под Киевом в одном из озер почти сутки искали утонувшую женщину. Подробности трагедии

В Бучанском районе Киевской области спасатели два дня искали тело женщины, утонувшей в местном озере. Трагедия произошла в селе Гавриловка.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Обстоятельства трагического случая установят правоохранительные органы.

Что известно

По словам спасателей, в воскресенье, 21 июня, в 17:40 к ним поступило сообщение о возможном утоплении человека в озере на улице Лесной в селе Гавриловка Киевской области.

В тот же день водолазы начали поисковые работы на водоеме, однако они не дали результатов.

"Для продолжения поисковых работ 22 июня были привлечены специалисты Главного мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины… В 10:10 во время проведения поисковых работ спасатели обнаружили и вытащили на берег тело женщины 1993 года рождения", – добавили в пресс-службе.

Главные истории дня

Напомним, в Деснянском районе Киева спасатели извлекли из воды тело подростка 2011 года рождения. Трагедия произошла на озере "Верхнее Выгуровское".

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в Гидропарке спасатели извлекли из воды тела двух мужчин, утонувших во время купания. Погибшими оказались граждане другого государства.

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