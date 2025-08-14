Под Киевом столкнулись две легковушки: пострадавшего из искореженного авто деблокировали спасатели. Фото и видео

В Ирпене Киевской области произошло лобовое столкновение двух легковушек. Чтобы деблокировать одного из водителей из искореженной машины, на место вызвали спасателей.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, 13 августа в 10:51 к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в городе Ирпень Киевской области.

"По прибытию на место происшествия спасатели установили, что произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего пострадал мужчина 1971 года рождения, который находился в салоне автомобиля Volkswagen. Он деблокирован с помощью гидравлического инструмента и передан медицинским работникам", – уточнили в пресс-службе.

Как отметили в ГСЧС, к ликвидации последствий ДТП привлекалось 8 спасателей и 2 единицы техники.

Ситуация с аварийностью

В Киеве в пятницу, 8 августа, внедорожник Mazda белого цвета въехал с парковки через стекло в помещение ТЦ Ocean Plaza. По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева водитель-иностранец, по информации следствия, спровоцировал масштабное ДТП, в результате которого пострадала женщина. Как оказалось, нарушитель ПДД сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!