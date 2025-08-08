В ТЦ Ocean Plaza в Киеве влетело авто: все подробности. Видео

В Киеве внедорожник Mazda белого цвета въехал с парковки через стекло в помещение ТЦ Ocean Plaza. По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.

Официальных комментариев столичных правоохранителей по этому инциденту еще нет. Видео обнародовали в соцсетях киевляне и гости столицы.

Автомобиль разбил несколько магазинов в ТЦ, но точные объемы последствий неизвестны. Также пока неизвестно, кто был за рулем и как это ДТП произошло. По словам очевидцев, автомобилем управляла женщина.

Вероятно, водитель не справилась с управлением, перепутала педали и совершила столкновение с ограждающим стеклом, после чего влетела на пешеходную зону ТРЦ.

Пользователи в сети уверяют, что именно для этого авто (его номера можно увидеть в видео) такие аварии – не впервые.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева легковушка на скорости протаранила опору моста. Причем, чтобы деблокировать водителя авто из салона, на место вызвали спасателей. Это случилось на улице Полярной, на месте вызова работало 10 спасателей.

А в Подольском районе Киева водитель Subaru влетел в Куреневский парк и травмировал двух женщин, которые сидели на лавочке. Как оказалось, нарушитель ПДД сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

