Под Киевом столкнулись две легковушки: водитель погиб, его жена и дети пострадали. Фото

В субботу, 23 октября, в Киевской области столкнулись две легковушки. В результате 37-летний водитель скончался.

Об этом сообщает областная полиция в Facebook. Авария произошла недалеко от села Ерковцы на трассе Киев-Черкассы.

Правоохранители установили, что в автомобиле марки Nissan находились 36-летняя жена погибшего водителя и двое детей 10 и двух лет. Все они получили травмы разной степени тяжести. Пострадавших доставили в одну из больниц Борисполя, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

39-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не пострадал.

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По данному факту полиция возбудила уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины – "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтавской области легковой автомобиль Subaru выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся. В результате ДТП один человек погиб и один травмирован.