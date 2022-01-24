Под Киевом спецназ полиции брал штурмом частный дом: что случилось. Фото и видео

В поселке Святопетровское Киевской области иностранец после ссоры выгнал жену с 4-летним ребенком на улицу. После этого мужчина закрылся в доме с 2-летней дочерью и угрожал полицейским оружием.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов. Чтобы успокоить дебошира задействовали спецподразделение КОРД (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Этой ночью в Святопетровском спецназовцы взяли штурмом дом 31-летнего иностранца. После ссоры с женой мужчина выгнал ее вместе с ребенком во двор и закрылся в доме с 2-летней дочерью. Когда же на вызов о семейном насилии прибыли полицейские, он начал угрожать им оружием", – рассказал Небытов.

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Он добавил, что была введена полицейская спецоперация и спустя час "ребенок был в безопасности, а дебошир в наручниках". В доме злоумышленника полиция обнаружила 14 газовых баллончиков, оружие и два арбалета.

За насилие над семьей и угрозы правоохранителям гражданину Франции грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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