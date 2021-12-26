Под Киевом патрульные устроили погоню за грузовиком: водитель-подросток пытался спрятаться в лесу. Видео

Под Киевом в ночь на 25 декабря полицейские устроили погоню за грузовиком Iveco, которым завладели незаконно. Несовершеннолетний водитель сперва пытался скрыться, а потом остановил машину и побежал в лес, бросив внутри кабины свою подругу.

Подростка уже задержали. Об инциденте сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киевской области в Facebook. Фрагмент погони, снятый очевидцем, был обнародован на Facebook-странице "Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Ориентировку на похищенное транспортное средство инспекторы села Чайки на Киевщине получили около 32:00 субботы. Машину марки Iveco украли в пгт Макаров. На территории Бучанского района была введена специальная полицейская операция "Перехват".

Около 24:00 на 32 км автодороги Киев – Чоп патрульные заметили автомобиль, который подпадал под ориентировку. Водитель ускорился и пытался сбежать от копов, когда увидел служебное авто. При этом он нарушал ПДД.

Полиция с мигалками ехала следом за грузовиком. На призывы остановиться водитель не реагировал.

Через некоторое время, не доезжая до столицы, Iveco остановился. Водитель вышел из транспортного средства и попытался скрыться в лесополосе.

В это время в Iveco находилась 17-летняя пассажирка. Она сказала копам, что ее знакомый предложил взять этот грузовик и прокатиться.

Следственно-оперативная группа и кинологическая служба около 2:00 воскресенья нашли вероятного 17-летнего похитителя машины. Его задержали.

Все обстоятельства происшествия и статьи, которые нарушил подросток, должно установить следствие.

Как писал OBOZREVATEL: