Под Киевом патрульные устроили погоню за грузовиком: водитель-подросток пытался спрятаться в лесу. Видео
Под Киевом в ночь на 25 декабря полицейские устроили погоню за грузовиком Iveco, которым завладели незаконно. Несовершеннолетний водитель сперва пытался скрыться, а потом остановил машину и побежал в лес, бросив внутри кабины свою подругу.
Подростка уже задержали. Об инциденте сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киевской области в Facebook. Фрагмент погони, снятый очевидцем, был обнародован на Facebook-странице "Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ориентировку на похищенное транспортное средство инспекторы села Чайки на Киевщине получили около 32:00 субботы. Машину марки Iveco украли в пгт Макаров. На территории Бучанского района была введена специальная полицейская операция "Перехват".
Около 24:00 на 32 км автодороги Киев – Чоп патрульные заметили автомобиль, который подпадал под ориентировку. Водитель ускорился и пытался сбежать от копов, когда увидел служебное авто. При этом он нарушал ПДД.
Полиция с мигалками ехала следом за грузовиком. На призывы остановиться водитель не реагировал.
Через некоторое время, не доезжая до столицы, Iveco остановился. Водитель вышел из транспортного средства и попытался скрыться в лесополосе.
В это время в Iveco находилась 17-летняя пассажирка. Она сказала копам, что ее знакомый предложил взять этот грузовик и прокатиться.
Следственно-оперативная группа и кинологическая служба около 2:00 воскресенья нашли вероятного 17-летнего похитителя машины. Его задержали.
Все обстоятельства происшествия и статьи, которые нарушил подросток, должно установить следствие.
Как писал OBOZREVATEL:
ранее в Подольском районе Киева в результате ДТП оказалось заблокированным движение трамваев №14 и №18.
Отметим, что по официальным данным Патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тыс. аварий, в которых погибло более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.