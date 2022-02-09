Под Киевом мужчина залез на вагон поезда ради фото и получил удар током

В Киевской области на железнодорожных путях между поселками Тарасовка и Боярка мужчину ударило током. Пострадавший залез на вагон, чтобы сделать фотографию.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. 27-летнего местного жителя с ожогами тела госпитализировали в медучреждение.

"Предварительно было установлено, что 8 февраля около 1:00 на перегоне Тарасовка – Боярка мужчина получил удар электрическим током. 27-летний местный житель залез на вагон-цистерну, чтобы сделать яркое фото и случайно зацепил провода высоковольтной линии", – рассказали в полиции.

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Пострадавшего с ожогами тела немедленно госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №2. Обстоятельства происшествия установит следствие.

Напомним, в селе Тарасовка Киевской области 2 сентября на железнодорожном переезде поезд сбил насмерть 15-летнего парня. В селе Шевченково Киевской области электропоезд сообщением Винница-Сумы сбил насмерть 72-летнего мужчину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Буче Киевской области 16-летний местный житель, пытаясь перелезть поезд, на крыше вагона зацепился за провода. Подросток получил 80% ожогов тела и был доставлен в больницу.