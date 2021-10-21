Под Киевом микроавтобус протаранил грузовик: есть пострадавший. Фото и видео

На выезде из Обухова Киевской области в четверг, 21 октября, произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса Volkswagen. По предварительной информации, есть пострадавший.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. ДТП случилось на дороге в сторону города Кагарлыка (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Произошло лобовое столкновение микроавтобуса и грузовика. По предварительной информации, один человек получил травмы. Сообщения о погибших не поступало. На место происшествия вызвали медиков и полицию. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

На видео, опубликованном Telegram-каналом dtp.kiev.ua, можно увидеть что капот Volkswagen буквально ушел под кабину грузового автомобиля. Машина получила серьезные механические повреждения.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в четверг, 21 октября, произошла авария с участием грузовика Mercedes и машины службы каршеринга (проката) Hyundai. В результате ДТП погиб водитель последнего авто.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе столицы в четверг, 21 октября, на улице Луговой микроавтобус сбил патрульного полицейского. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.