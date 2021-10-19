Под Киевом маршрутка с пассажирами протаранила несколько авто: у транспорта отказали тормоза. Видео

В поселке Вита-Почтовая Киевской области 18 октября маршрутный автобус на скорости протаранил несколько автомобилей. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. По предварительной версии у автотранспорта отказали тормоза (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Маршрутка, с полным салоном пассажиров, выехала на встречную полосу движения и зацепила несколько попутных автомобилей. К счастью, обошлось без лобовых столкновений и без жертв", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что маршрутный автобус резко ушел в лево, чтобы не столкнуться с попутными машинами, которые стали на перекрестке перед светофором.

Выехав на встречную полосу автотранспорт зацепил несколько авто, а потом вернулся в свою полосу и только после этого остановился.

Напомним, на Киевщине в Рокитном 12 октября легковушка сбила пешехода насмерть и скрылась с места происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева в ночь с 17 на 18 октября автомобиль ВАЗ на скорости въехал в отбойник, который пробил автомобиль. В результате аварии погиб водитель легковушки.