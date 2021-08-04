Под Киевом из фуры выпал груз и едва не раздавил Mercedes. Видео

В Боярке Киевской области из фуры во время движения выпала часть груза. В результате происшествия механические повреждения получил микроавтобус Mercedes.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Возможно инцидент произошел из-за того, что не выдержал брезентовый борт автотранспорта (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы.).

"Настоящий "пункт назначения" в городе Боярка. Здесь у водителя грузовика на повороте вылетел груз, который упал прямо на автомобиль Mercedes. К счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что пострадала передняя часть микроавтобуса.

Кроме того, заметно, что борта грузового автомобиля были брезентовыми, а не металлическими. Возможно, во время поворота они просто не выдержали давления перевозимого груза и порвались.

Напомним, в селе Мохнатин на Черниговщине вечером 1 августа автомобиль Audi под управлением 18-летней девушки на скорости влетел в жилой дом. В результате ДТП погибли два человека, еще трое получили травмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вечером 1 августа на трассе Киев – Чоп под Ровно BMW столкнулся с грузовиком Scania.