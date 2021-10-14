Под Киевом авто на скорости влетело в отбойник, он 'прошил' салон: водитель чудом выжил. Фото

В Киевской области в четверг, 14 октября, автомобиль марки Skoda нарушил скоростной режим и на скорости врезался в отбойник. Барьерное ограждение насквозь прошло через переднюю часть авто.

Об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua, опубликовав соответствующие фото. На них показано, что часть машины полностью разрушена.

Видео дня

Авария произошла под Киевом, в поселке Калиновка, на 51 км Житомирской трассы. Как сказано в сообщении канала, водителю чудом удалось выжить – отбойник его не задел.

"Удивительно, но когда спасатели извлекли водителя, он встал и пошел, никаких тяжелых травм у мужчины не обнаружили", – уточнили авторы.

Отметим, накануне, 13 октября, на Харьковском шоссе в столице случилась масштабная авария – столкнулись сразу семь автомобилей. Среди них автобус, микроавтобус, несколько легковых машин и грузовик. В результате ДТП на дороге образовалась пробка в сторону метро "Бориспольская".

Кроме того, 14 октября, под Киевом на Бориспольской дороге столкнулись два авто, их части разбросало по дороге. В результате аварии пострадали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице легковой автомобиль сбил пешехода на переходе на пересечении улицы Милютенко и проспекте Лесного. Водитель с места происшествия скрылся.