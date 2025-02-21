Прилет 'Шахеда' в Киевской области среди жилых домов зафиксировали на камеру. Видео

В Белой Церкви Киевской области зафиксирован момент прилета "Шахеда" в жилом квартале. Событие произошло в четверг, 20 февраля.

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Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Прилет "Шахеда" в жилом квартале в Белой Церкви", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, как вражеский дрон-камикадзе над домами, а затем резко начинает падать вниз и взрывается во дворе жилого дома.

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Добавим, в ночь на 20 февраля страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов, в частности, повреждены частные дома, есть пострадавший.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 февраля защитники неба уничтожили над Украиной 87 российских дронов, еще десятки беспилотников были потеряны без последствий. Агрессор ударил баллистикой по Одесщине, в результате действий врага также пострадали Киевщина, Полтавщина и Харьковщина.

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