Осколок перебил цепочку с крестиком: киевлянка рассказала, как оккупанты убили ее сына во время эвакуации. Видео

В Киевской области возле села Победа российские оккупанты открыли огонь по людям, которые ехали в безопасное место во время согласованной эвакуации. В результате атаки врага, погиб 13-летний киевлянин.

Об этом сообщило издание Настоящее время. Рядом с погибшим находилась его мать и брат, которые смогли выжить в тот день (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам женщины, с начала полномасштабной российской агрессии, она с детьми уехала в поселок Победа, который в последствии заняли российские оккупанты. Оттуда они обстреливали город Бровары Киевской области.

Киевлянка отметила, что решила покинуть село, чтобы уехать в безопасное место. Во время эвакуации войска страны-агрессора открыли огонь.

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"Я ползла по полю и тянула за собой своего трехлетнего сына, а старший сын был в другом авто, и тут взрывы… Осколок перебил ему цепочку с крестиком", – рассказала женщина.

Оккупанты в тот день целенаправленно обстреляли колону авто, которые ехали в безопасное место во время согласованной эвакуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, село Бузовая Киевской области войска страны агрессора обстреливали из танков и тяжелой артиллерии, в результате чего большинство зданий было повреждено или разрушено. По местной школе враг открывал огонь из "Градов" и "Смерчей".