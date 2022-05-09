Оккупанты больше месяца обстреливали Ирпень: люди прятались в подвалах, а еду готовили на костре. Видео

Город Ирпень Киевской области одним из первых, 27 марта, встретил войска страны-агрессора. В результате обстрелов со стороны российских оккупантов в населенном пункте большинство зданий были повреждены или разрушены.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Вооруженные силы Украины и отряды теробороны освободили город от врага 28 марта (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Враг стремился контролировать Ирпень, Бучу и Гостомель, чтобы совершать атаки на Киев. Более месяца российские военные беспощадно обстреливали жилые дома и убивали местных жителей. Оккупанты мародерствовали и насиловали женщин.

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Враг долгое время не прекращал уничтожение инфраструктуры города, в частности на улицы Выговского были повреждены почти все дома.

Немногочисленные жители, которые не смогли или не успели эвакуироваться, прятались от обстрелов в подвалах домов. Из-за отсутствия электричества и газа, граждане были вынуждены готовить еду на кострах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ирпене Киевской области восстановили железнодорожное сообщение. В город по отремонтированному мосту прибыла первая, за долгое время, электричка.