Оккупанты атаковали Киев: были слышны взрывы, работает ПВО

Утром 13 ноября Россия атаковала Киев ракетами. Взрывы в городе раздались около 07:20.

Видео дня

Об атаке сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. В столице работает ПВО.

О работе ПВО в Киеве в 07:20 сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – призвал он.

Уже через три минуты Кличко сообщил о взрывах в столице.

"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" – написал он.

В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики: сообщения о ракетах в направлении столицы появлялись в 07:19, 07:28 и 07:35.

"Вроде 4 ракеты баллистические всего было", – написал "Николаевский Ванек", добавив, что запускала Россия, с высокой вероятностью, северокорейские ракеты.

Из-за вражеской атаки в столице возможны аварийные отключения электроэнергии.

"В связи с угрозой ракетного удара в Киеве могут быть введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие! Позаботьтесь о собственной безопасности", – обратился к киевлянам Попко.

Об отбое воздушной тревоги в Киеве объявили в 08:53.

Напомним, на рассвете 13 ноября стало известно, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В конце концов оккупанты осуществили пуски ракет, также они ударили баллистикой.