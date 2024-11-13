Оккупанты атаковали Киев: были слышны взрывы, работает ПВО
Утром 13 ноября Россия атаковала Киев ракетами. Взрывы в городе раздались около 07:20.
Об атаке сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. В столице работает ПВО.
О работе ПВО в Киеве в 07:20 сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – призвал он.
Уже через три минуты Кличко сообщил о взрывах в столице.
"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" – написал он.
В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики: сообщения о ракетах в направлении столицы появлялись в 07:19, 07:28 и 07:35.
"Вроде 4 ракеты баллистические всего было", – написал "Николаевский Ванек", добавив, что запускала Россия, с высокой вероятностью, северокорейские ракеты.
Из-за вражеской атаки в столице возможны аварийные отключения электроэнергии.
"В связи с угрозой ракетного удара в Киеве могут быть введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие! Позаботьтесь о собственной безопасности", – обратился к киевлянам Попко.
Об отбое воздушной тревоги в Киеве объявили в 08:53.
Напомним, на рассвете 13 ноября стало известно, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В конце концов оккупанты осуществили пуски ракет, также они ударили баллистикой.
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