Обворовал военного, который приехал в Киев на лечение: полицейские задержали злоумышленника. Фото

В Киеве задержан мужчина, который, по информации следствия, обворовал военного, находящегося в городе на лечении. Злоумышленник в помещении магазина украл тепловизор, который защитнику подарили волонтеры.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним с заявлением о воровстве обратился военный. По словам защитника Украины, находясь в помещении маркета, он оставил тепловизор на кассовой стойке и ненадолго отвлекся, после чего заметил отсутствие ценной вещи. Прибор воину подарили волонтеры, и вскоре он вместе с ним должен был возвращаться к месту несения службы.

"Прибыв на место происшествия, правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые находятся в заведении, и с помощью специалистов криминального анализа установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 59-летний местный житель, у которого полицейские во время следственных действий изъяли похищенное устройство", – добавили в пресс-службе.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, начато уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Согласно постановлению суда прибор ночного видения был возвращен владельцу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области задержали работника морга, который совершил циничное преступление и поиздевался над телом погибшего военного. Во время подготовки к захоронению он срезал золотое кольцо с руки погибшего защитника.

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