Обвал моста в Киеве: спасатели расчищают автодорогу и трамвайную линию, чтобы как можно быстрее возобновить движение. Фото

В столице 19 июня на Воздухофлотском путепроводе произошел обвал пешеходной части моста по улице Жилянская, из-за чего было перекрыто движение транспорта. К расчистке автодороги присоединились спасатели Киевской спасательной службы (КАРС).

Видео дня

Об этом сообщили в КГГА. Отмечается, что к работам привлечены 8 спасателей КАСС.

Они работают на месте происшествия, расчищая дорогу и трамвайную линию от обрушенных конструкций, чтобы как можно быстрее восстановить возможность дорожного движения.

Специалисты с помощью специальных инструментов демонтируют металлические конструкции и распыляют, чтобы убрать с дороги.

На самом путепроводе – демонтируют аварийные элементы, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.

Как отметили в КГГА, движение транспорта по улице Жилянской планируется возобновить в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве обрушилась пешеходная часть моста на Жилянской. К счастью, обошлось без жертв.