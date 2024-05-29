Не разминулись трактор и Porsche: в Борисполье произошло ДТП с пострадавшими. Фото

В Киевской области водитель трактора, не пропустивший автомобиль, спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП водитель попал в больницу с травмами.

Об этом сообщает полиция Киевской области. Авария произошла в Бориспольском районе Киевской области, на 110 километре трассы из Киева на Харьков.

По предварительным данным, виновник происшествия – 48-летний водитель трактора, который, пытаясь развернуться, не отдал предпочтение в движении автомобилю Porsche. Поэтому трактор столкнулся с автомобилем.

В результате ДТП трактор опрокинулся, а его водитель попал в больницу.

Полиция Киевщины еще раз призвала водителей соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сегодня на Набережном шоссе произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП образовалась пробка в сторону Почтовой площади. Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников.

А в Днепровском районе Киева в минувший день маршрутный автобус сбил насмерть мужчину. Чтобы получить тело погибшего из-под автотранспорта, на место вызвали спасателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!