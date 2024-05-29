В Киеве на Набережном шоссе произошло тройное ДТП, возникла пробка. Фото и подробности

В Киеве в среду, 29 мая, на Набережном шоссе произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП образовалась пробка в сторону Почтовой площади.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Авария произошла на Набережном шоссе с участием трех машин. На месте работали медики, которые осмотрели участников происшествия", – рассказал наш собеседник.

Со своей стороны в пресс-службе столичной патрульной полиции сообщили, что в результате аварии возникли проблемы с движением транспорта в направлении Почтовой площади. Водителям советуют учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Напомним, суд вынес приговор водителю, который сбил насмерть 14-летнюю девочку в селе Сулимовка Киевской области. В момент ДТП мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева во вторник, 28 мая, маршрутный автобус сбил насмерть мужчину. Чтобы получить тело погибшего из-под автотранспорта, на место вызвали спасателей.

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