Нашли тело погибшего: появились новые детали удара баллистикой по Киеву

В результате ракетной атаки войск РФ утром 6 апреля по Киеву в столице погиб человек. Тело мужчины обнаружили неподалеку от эпицентра удара в Дарницком районе города.

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Также известно о по меньшей мере трех пострадавших в Киеве, последствия зафиксированы в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах. Подробности сообщили в Офисе Генеральной прокуратуры Украины.

В ОГПУ отметили, что после утреннего ракетного удара войск РФ по столице при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ст. 438 УК Украины).

"По состоянию на утро известно, что в результате обстрела погиб один человек и пострадали еще трое. На местах происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, фиксирующие очередное военное преступление РФ. Идет ликвидация последствий пожаров и разрушений", – говорится в сообщении.

О том, что Россия убила этого утра человека в Киеве, в 10.47 сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"В Дарницком районе обнаружили тело погибшего в результате атаки врага мужчины. Он находился на улице, рядом с эпицентром взрыва. Личность мужчины устанавливается", – написал он.

По данным прокуратуры, последствия ракетного удара зафиксированы в трех районах столицы.

Оболонский район: возник пожар в мебельном цехе, произошло частичное разрушение верхних этажей офисного центра. Повреждены 13 припаркованных рядом автомобилей.

Дарницкий район: возник пожар в нежилом здании в Дарницком районе.

Соломенский район: повреждены окна в торговых киосках.

По состоянию на 11 часов дня, по данным ГСЧС, все пожары были ликвидированы. На этот час там продолжались работы по разбору завалов и аварийных конструкций.

Напомним, рано утром Россия атаковала Киевщину баллистикой. После вражеских ударов в столице вспыхнули пожары, а в области разрушены здания.

Впоследствии в сети начали появляться фото и видео последствий утренней атаки армии РФ на Киев, в том числе на них зафиксирован разрушенный бизнес-центр и сгоревшие авто.

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