Нарушила, потому что спешила: в Киеве девушка за рулем чуть не убила семью известной блогерши. Фото

Украинскую журналистку, известную блогершу Ирину Коротич вместе с мужем и двухлетним сыном чуть не убила дизайнер Лейла Анищенко. Дизайнер на Audi с пафосным номером КН 7777 АВ создала опасную ситуацию на дороге, объяснив это тем, что очень спешила.

Об этом Ирина Коротич рассказала на своей странице в Facebook и опубликовала фото машины и авто-леди, которая была за рулем. Инцидент произошел вечером 28 июля в Киеве на проспекте Глушкова (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"Подъезжали к ВДНХ, куда решили выбраться на вечернюю прогулку. Ауди с тонированными стеклами появилось неожиданно, со встречной ... и бросилось нам в сторону. Спасло нас то, что ехали мы не быстро, и справа от нас, на "общественно-транспортной" полосе, было совсем пусто, так что муж успел увернуться. Ауди, как ни в чем не бывало, выровнялась - и бросилась в левый ряд. Мы орашаренно смотрели друг на друга, муж тяжело дышал. А свернув к стоянке ВДНХ, мы увидели, что прямо перед нами, на шлагбауме, стоит", – рассказала блогера.

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Ирина отметила, что на проспекте Глушкова повернуть со встречной полосы невозможно, поскольку там потоки разделены отбойником. Но в одном месте есть разрыв, который не предназначен для разворота, поскольку разворачиваться там запрещено. Однако авто-леди на Audi со "встречки" на полном ходу попыталась "вписаться" в поток, пересекая две полосы движения.

А когда журналистка с мужем попытались поговорить с водителем, который своим опасным маневром чуть не устроил страшную аварию, та ответила, что нарушила правила сознательно, поскольку очень спешила и предложила блогерше деньги.

"Ну я понимаю, что я могла вас убить, но я этого не хотела", – заявила девушка.

Ирина Коротич благодаря соцсетям выяснила, что за рулем Audi была дизайнер Лейла Анищенко, а сама машина принадлежит другому человеку.

Также блогерша обратилась в полицию и выяснила, что правоохранители не рассматривают данные с видеорегистратора при отсутствии ДТП. А сделать запрос с камеры видеонаблюдения, и оперировать этими данными полиция имеет право также только в случае аварии.

"На сегодняшний день камеры на дорогах Украины фиксируют только превышение скорости и выезд на полосу для общественного транспорта. Все остальное просто наблюдают и эти данные могут быть использованы при расследовании ДТП. Все", – отметила Коротич.