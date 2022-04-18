На Жулянах в Киеве задержали ДРГ противника. Видео

В Жулянах в Киеве задержали мужчин, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности. Среди прочего, у злоумышленников нашли рацию и паспорт с новым фото.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Задержанными занимаются представители правоохранительных органов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Под Киевом, в Жулянах, правоохранителям удалось вычислить и задержать диверсионно-разведывательную группу противника. При себе задержанные имели сумку, в которой обнаружили сигареты, рацию, деньги и золото. Кроме того, там же был найден паспорт с новым фото", – сообщил Геращенко.

Видео дня

Напомним, в Киеве задержали трех мужчин и женщину, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности. Злоумышленники фотографировали блокпосты в столице и пересылали снимки врагу.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из районов Киевской области, где велись боевые действия, пограничники задержали украинца, который может быть причастен к диверсионной деятельности. В его телефоне нашли переписку с возможными кураторами.