На Прикарпатье спасатели обнаружили группу киевлян с детьми, заблудившимися в горах. Фото

В Надвирнянском районе Ивано-Франковской области в среду, 11 октября, спасатели помогли туристам из Киева. Группа жителей столицы, среди которых было двое детей, заблудилась во время спуска с горы Хомяк.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Прикарпатья. Сейчас гражданам ничего не угрожает.

Как рассказали горные спасатели, 11 октября в 15:05 к ним поступило сообщение о том, что во время спуска по зеленому маршруту с горы Хомяк потеряла ориентир группа туристов из 9 человек, из них 2 ребенка, и нуждаются в помощи спасателей.

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"По уточненной информации было установлено, что в состав 9 человек входило две группы, которые разошлись по разным направлениям. Это 5 человек (взрослые) и 4 человека (2 взрослых, 2 детей). В 17:25 спасатели нашли группу туристов из 5 человек, все жители Киева, и начали их сопровождение к подножию.В то же время была налажена связь со второй группой, где были дети. Как выяснилось, группа вышла на маршрут самостоятельно и вместе с другими туристами спустились к подножию горы, помощь спасателям не нуждались", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, 8 октября в Карпатах выпал первый снег. Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский составила +1-1 градус по Цельсию. В сети в это время появились фото и видео с покрытых снегом гор.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Говерле 8 октября заблудились двое туристов. За два часа спасательно-поисковой операции туристы были найдены: один из них погиб, другого же удалось спасти.

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