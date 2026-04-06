На Киевщине в результате ДТП два авто вылетели в кювет: есть пострадавшие. Подробности и фото

В Вышгородском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковушек. В результате столкновения обе машины вылетели в кювет, есть пострадавшие.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло в воскресенье, 5 апреля, на автодороге Киев-Иванков-Овруч, вблизи поселка Иванков.

Предварительно установили, что 41-летний водитель ВАЗ-2102, двигаясь по второстепенной дороге, выехал на нерегулируемый перекресток и не пропустил Skoda Octavia, в результате чего произошло столкновение автомобилей.

"В результате ДТПводитель ВАЗ и его 29-летний пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", - уточнили в пресс-службе.

По факту аварии с пострадавшими (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование. Добавим, на опубликованных полицией фото можно увидеть, что обе машины буквально "улетели" в кювет и получили существенные механические повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, февраль, как и январь, не стал исключением в печальной статистике ДТП с пострадавшими, которые фиксировали в Киеве и области. В течение второго месяца 2026 года в регионе произошло более 200 таких аварий, жертвами которых стали почти 20 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!