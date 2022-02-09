На Киевщине у водителя легковушки обнаружили более 5 промилле алкоголя в крови. Фото

В Бориспольском районе Киевской области правоохранители остановили автомобиль Ford за нарушение правил дорожного движения . У водителя обнаружили признаки опьянения, а прибор Драгер показа более 5 промилле алкоголя в крови.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. На водителя составили админпротокол, ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен.

"Во вторник, 8 февраля, около 2:00 на 82 километре автодороги Киев – Харьков за нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль Ford. Во время общения с водителем, инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр с помощью прибора Драгер. Результат – более 5 промилле алкоголя в крови", – уточнили в полиции.

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Патрульные составили на водителя протокол по статье 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП, а машину эвакуировали на штрафплощадку.

Ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен с лишением права управления автомобилем сроком на один год.

Как рассказал OBOZREVATEL собеседник в правоохранительных органах, исходя из показаний прибора Драгер, можно говорить, что водитель выпил примерно полторы бутылки водки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Шевченковском районе Киева 5 января правоохранители устроили погоню за автомобилем ВАЗ. При задержании водитель, у которого были признаки опьянения, оказал сопротивление и патрульные одели на него наручники.