На Киевщине у владельца изъяли собак бойцовской породы, которые искусали женщину с ребенком. Видео

В селе Михайловка-Рубежовка Киевской області правоохранители изъяли у владельца псов бойцовской породы. Животные, которых мужчина вывел на улицу без намордников, искусали женщину и ее ребенка.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Собаки будут находиться на передержке в ветеринарной клинике (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как напомнили правоохранители, 10 апреля, в селе Михайловка-Рубежовка собаки покусали 35-летнюю жительницу и ее 7-летнюю дочь. Сосед, владелец питомника, вывел псов на поводке, без намордников и забыл закрыть дверь.

В результате укусов животных, женщина и ребенок получили телесные повреждения в виде многочисленных ран туловища и конечностей. Медики госпитализировали пострадавших в больницу.

"На днях полицейские Бучанского управления полиции провели обыск в частном домовладении в селе Михайловка-Рубежовка. Во время следственных действий правоохранители изъяли 7 собак породы кане-корсо. После чего их отправили на передержку в ветеринарную клинику", – резюмировали в пресс-службе.

Добавим, подробнее о ситуации с нападением собак на мать и дочь в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области местные жители натравили собаку бойцовской породы на сотрудников полиции. Правоохранителей вызвали соседи злоумышленников, которые пожаловались, что животное гуляет по двору без намордника.

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