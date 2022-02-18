На Киевщине столкнулись легковушка и маршрутка: пострадало семь человек. Фото

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В селе Липовка Киевской области в пятницу, 18 февраля, столкнулись маршрутный автобус и автомобиль Renault Duster. В результате ДТП пострадали семь человек.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Обстоятельства аварии установит следствие.

"Около 8:00 на улице Шевченко, вблизи дома 84, произошло ДТП с участием маршрутного автобусаа Volkswagen и автомобиля Renault Duster. По предварительной информации водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. Возможно усложнение движения на указанном отрезке дороги", – рассказали в полиции.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС спасатели деблокировали водителя автомобиля Renault с помощью специального гидравлического инструмента.

В маршрутке находились 17 пассажиров и водитель. В результате аварии 7 человек получили травмы и были госпитализированы.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области автомобиль Jeep Grand Cherokee на пешеходном переходе сбил 15-летнего парня. Несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Боярке Киевской области 17 февраля водитель Кіа Sorento не заметила, что за ее авто зацепился мужчина и протащила его около километра. Пострадавшего с в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.