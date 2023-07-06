На Киевщине столкнулись две легковушки, одна из них перевернулась на припаркованные авто. Фото

В Василькове Киевской области в четверг, 6 июля, столкнулись две легковушки. В результате ДТП одна из них перевернулась на припаркованные машины, пострадала женщина.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины автопроисшествия установят следователи.

"ДТП с опрокидыванием в Василькове. Установлено, что водитель автомобиля Audi, выезжая на главную дорогу, не предпочел в движении Peugeot. В результате произошло столкновение машин, а последняя перевернулась на припаркованные транспортные средства", – рассказали правоохранители.

В пресс-службе уточнили, что в результате ДТП пострадала 45-летняя женщина, которую с травмами разной степени госпитализировали в больницу. Решается вопрос о квалификации происшествия и открытии уголовного производства.

Напомним, вблизи села Копылов Киевской области произошла авария с участием автобуса MAN и легковушки. В результате ДТП травмы получили двое малолетних детей, пассажиров авто, водитель автобуса скрылся с места происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области во вторник, 4 июля, автомобиль Hyundai сбил 7-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

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