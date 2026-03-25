На Киевщине правоохранитель сбил женщину на переходе. Подробности ДТП и фото

В Бучанском районе Киевской области правоохранитель сбил женщину на переходе. Пострадавшую в результате ДТП госпитализировали в медицинское учреждение.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи ГБР.

Что известно

Как рассказали в отделе коммуникации дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника полиции и пешехода произошло на днях.

"Предварительно установлено, что полицейский одного из Бучанского отделения полиции, находясь вне службы, управлял собственным автомобилем Toyota Camry. Около 23:30, двигаясь по одной из улиц в поселке Немешаево, милиционер совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – говорится в сообщении.

В результате ДТП 20-летняя девушка получила телесные повреждения и была госпитализирована. Согласно результатам осмотра с помощью устройства "Drager" – милиционер был трезв.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту аварии с потерпевшей проводит территориальное управление ГБР. Работники Главного управления полиции Киевской области по данному факту начали служебное расследование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!