На Киевщине погиб редкий черный аист: полностью облитый олифой пришел за помощью к людям. Фото

В селе Капустницы Киевской области за помощью к людям пришел редкий черный аист. Птицу, полностью покрытую олифой, пытались спасти, однако, к сожалению, она погибла.

Видео дня

Об этом рассказали в пресс-службе Kyiv Animal Rescue Group. Где краснокнижная птица могла отравиться, неизвестно.

"На днях спасатели КАРГ ездили забирать черного аиста из села Капустинцы. Птица, пришла просить помощи на дачный участок и владельцы участка были уверены, что аист облит чем-то вроде смолы", – рассказали в пресс-службе.

Когда птица была доставлена в приют для птиц "Усадьба Нюшаниково", оказалось, что это не смола, а олифа. Аист – очень редкий в наших краях черный, занесенный в Красную книгу Украины. К сожалению, несмотря на попытку зооспасателей, красавец погиб потому что был не только загрязнен снаружи, но и "такое впечатление, что нырял в олифу с головой".

"Тяжелое отравление, ничего не помогло. Где редкая птица попала в олифу таким образом, мы вряд ли узнаем. То ли была открытая емкость на фермерском дворе, то ли в лесные пруды, где любят охотиться аисты, выливают отходы – в любом случае птицу убила небрежность и безразличие к природе людей", – резюмировали в КАРГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Обухове Киевской области местный житель спас сову семью. Мужчина сделал гнездышко для семерых совенят, которые, к сожалению, выпали из гнезда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!