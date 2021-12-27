На Киевщине поезд сбил мужчину: опубликованы фото с места трагедии

В Киевской области на железнодорожном пути погиб 27-летний мужчина. Его сбил поезд сообщением "Киев – Каменец-Подольский".

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского районного управления полиции ГУНП в Киевской области в понедельник, 27 декабря. В полиции также опубликовали фото с места трагедии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел в селе Мотовиловка. Предварительно было установлено, что погибший переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.

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Как отметили в отделе коммуникации, машинист применил экстренное торможение и звуковой сигнал. Однако избежать смерти мужчины не удалось – от полученных травм он скончался на месте происшествия.

На месте работали фастовские правоохранители, они будут устанавливать все обстоятельства случившегося. В настоящее время уголовное производство открыто по ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители призвали украинцев не нарушать правила безопасности и переходить железнодорожные пути исключительно в местах, установленных для этого.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тарасовке Киевской области поезд сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.