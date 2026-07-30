На Киевщине подростки бросили в тележку с младенцем пакет с водой с 7 этажа дома: ребенка госпитализировали. Подробности

В Обуховском районе Киевской области двое несовершеннолетних юношей выбросили из окна многоэтажного дома пакет с водой, который попал в коляску с младенцем. Трехмесячного ребенка госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Инцидентом занялись сотрудники ювенальной полиции.

Что известно

По словам правоохранителей, инцидент произошел 28 июля в Васильковской территориальной общине. Они получили сообщение от отца о том, что из окна седьмого этажа многоэтажного дома неизвестныебросили пакет с водой, который попал в детскую коляску с трехмесячным ребенком.

Полицейские установили, что двое 14-летних подростков, находясь в гостях у знакомого, решили повторить то, что видели в соцсетях. Они наполнили водой два прозрачных пакета и выбросили их из окна дома – один из пакетов попал в детскую коляску.

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"Медики осмотрели ребенка и вместе с матерью доставили его в больницу", – уточнили в пресс-службе.

Сотрудники полиции составили в отношении матерей двух несовершеннолетних мальчиков административные материалы за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей (ч. 3 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Дальнейшее решение будет принимать суд.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству. В Оболонском районе Киева злоумышленник устроил стрельбу в помещении супермаркета.

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