В Киеве на Оболони мужчина устроил стрельбу в супермаркете: преступление зафиксировала камера. Подробности и фото

Правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к хулиганству. В Оболонском районе Киева злоумышленник устроил стрельбу в помещении супермаркета.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступила информация о том, что в Оболонском районе в супермаркете на улице Северной неизвестный начал стрелять.

На месте происшествия полицейские установили, что пьяный 35-летний киевлянин зашел в помещение магазина и начал провоцировать конфликт с персоналом. Впоследствии он достал пневматический пистолет и произвел выстрел в сторону охранника.

"Полицейские задержали злоумышленника в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и изъяли орудие преступления – пневматический пистолет", – уточнили в пресс-службе.

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По факту хулиганства, совершенного с применением оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщено о подозрении.

Как писал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города. В результате инцидента был ранен 18-летний парень.

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