На Киевщине парень инсценировал разбойное нападение на себя: подробности происшествия. Фото и видео

В Броварах Киевской области 1 февраля 19-летний парень инсценировал разбойное нападение. Причиной такого поступка стала игровая зависимость.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. За заведомо ложный вызов специальных служб на отца жителя области составили админпротокол.

К правоохранителям обратился житель Броваров с заявление о разбойном нападении на его сына. Кроме того, мужчина обнаружил в квартире отсутствие системного блока и телевизора.

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"Сын рассказал правоохранителям, что он вернулся домой и когда открыл входную дверь квартиры, на него напали неизвестные и нанесли удар по голове, после чего он потерял сознание. Пришел в себя, когда вернулся отец", – уточнили в пресс-службе.

Во время осмотра места происшествия было установлено, что потерпевший с помощью краски для волос с имитировал кровь на голове и полу.

Оказалось, что 19-летний парень нигде не работает и имеет склонность к игромании. Вещи из дома он сдал в ломбард, а деньги потратил на пополнение онлайн-казино. Чтобы родители не наказывали его он придумал историю с ограблением.

На отца парня был составлен административный материал за заведомо ложный вызов специальных служб.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время разбойного нападения на двух мужчин, которое произошло вечером 27 января в Голосеевском районе Киева, один из них получил множественные огнестрельные ранения и в ответ применил свое оружие. Но это не помешало преступникам отобрать сумку с деньгами.