На Киевщине ночью горели бензовоз и два микроавтобуса. Фото и видео

В пгт Немишаево Киевской области ночью, 2 октября, загорелись бензовоз и два микроавтобуса. Кроме того, была угроза возникновения пожара на рядом расположенной электроподстанции.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причину возгорания установят правоохранители (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам спасателей, 2 октября в 22:54 к ним поступило сообщение о возгорании бензовоза в пгт Немешаево.

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"По прибытию было установлено, что горит пустой бензовоз и два микроавтобуса, есть угроза рядом расположенной электроподстанции. Пожар локализован в 23:25 и ликвидирован в 23:40. К тушению огня было задействовано 4 единицы техники и 14 человек личного состава", – говорится. в сообщении.

Напомним, в селе Богдановка Киевской области во вторник, 26 сентября, произошел пожар в частном жилом доме. В результате происшествия пострадали два человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева в четверг, 28 сентября, во время движения загорелась легковушка. На место оперативно приехали спасатели, однако машина выгорела дотла.

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