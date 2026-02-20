На Киевщине мусоровоз и грузовик после столкновения протаранили отбойник: есть пострадавшая. Фото и видео

В Обуховском районе Киевской области произошло ДТП с участием мусоровоза и грузовика. После столкновения обе машины протаранили металлический отбойник, есть пострадавшая.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, в четверг, 19 февраля, на автодороге Киев – Знаменка, вблизи села Старые Безрадичи, произошло ДТП с участием двух машин.

Предварительно полицейские установили, что 51-летний водитель Ford (мусоровоз) столкнулся с грузовиком Hyundai HD под управлением 48-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении. После этого оба автомобиля стали неуправляемыми и протаранили металлический отбойник.

"В результате происшествия 46-летняя пассажирка Ford получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение". – уточнили в пресс-службе.

По факту ДТП с пострадавшей начато досудебное расследование (часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины).

